В Омске школьник едва не стал жертвой стаи агрессивных собак

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Спас ребенка проезжавший мимо водитель.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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 В Омске школьник едва не стал жертвой стаи бродячих собак. Мальчик возвращался домой после тренировки. В парке его окружила свора агрессивных голодных псов. Они уже были готовы наброситься на ребенка, когда со стороны шоссе его заметил один из водителей. Он направил машину на пешеходную дорожку и разогнал зверей.

О проблеме с бродячими собаками в Омске говорят давно. На улицах города расплодилось огромное количество этих животных, которые сбиваются в стаи и представляют реальную опасность для людей.

 

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