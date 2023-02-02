В Омске школьник едва не стал жертвой стаи агрессивных собак

В Омске школьник едва не стал жертвой стаи бродячих собак. Мальчик возвращался домой после тренировки. В парке его окружила свора агрессивных голодных псов. Они уже были готовы наброситься на ребенка, когда со стороны шоссе его заметил один из водителей. Он направил машину на пешеходную дорожку и разогнал зверей.

О проблеме с бродячими собаками в Омске говорят давно. На улицах города расплодилось огромное количество этих животных, которые сбиваются в стаи и представляют реальную опасность для людей.