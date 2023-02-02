Петербуржцев не будут штрафовать за неоплату парковки в центре города из-за сбоя

В Санкт-Петербурге глобальный интернет-сбой. Из-за этого оказались недоступны многие городские онлайн-сервисы, в том числе и для электронных обращений.

Не получается записаться к врачу через портал «Здоровье петербуржца», нельзя вызвать такси через приложение, не работает сайт общественного транспорта. Также трудности возникли и у водителей при оплате парковки.

В администрации города рассказали о выходе из строя одной из систем хранения данных. Информация переносится на другие исправные ресурсы. Этот процесс занимает время, поэтому доступ к услугам может быть затруднен.

Но есть и хорошие новости: 2 февраля штрафовать за неоплату парковки в центре не будут.