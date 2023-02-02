Киевский дресс-код: участникам саммита ЕС запретили одеваться в стиле Зеленского

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 12

Чиновникам рекомендовали отказаться от одежды в стиле Зеленского на саммите ЕС в Киеве

Киевский дресс-код: участникам саммита ЕС запретили одеваться в стиле Зеленского

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Структуры Евросоюза разослали письмо с советами по выбору одежды для участников предстоящего съезда, запланированного на 3 февраля в столице Украины.

Чиновники ЕС получили памятку к предстоящему саммиту. Часть пунктов была посвящена дресс-коду. Участников настоятельно попросили отказаться от одежды зеленого цвета или хаки, которую обычно предпочитает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание Politico.

Саммит ЕС в Киеве пройдет 3 февраля. В публикации уточняется, что участникам рекомендовали отказаться от объемного багажа и отправиться в поездку налегке. При этом им следует взять теплую куртку или пальто и носить удобную обувь. Также европейских чиновников предостерегли от одежды в стиле Владимира Зеленского.

«Причиной отправки памятки стала явная попытка сохранить военный вид для хозяев и президента Украины Владимира Зеленского, который сделал армейскую зеленую футболку своей вездесущей военной формой», — говорится в публикации.

Участников саммита ждет поездка в Киев в переполненном поезде, где им предоставят холодное питание. Чиновников разместят по вагонам со спальными кушетками и общим туалетом без возможности принять душ.

Планируется, что на предстоящем саммите будет обсуждаться вопрос вступления Украины в Евросоюз и так называемый мирный план Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, при каком условии страны Запада могут отказаться от дальнейшей поддержке Украины.

-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.04
-0.08 76.96
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:47
США призвали Россию возобновить инспекции по договору о СНВ
16:44
Киевский дресс-код: участникам саммита ЕС запретили одеваться в стиле Зеленского
16:37
Лавров: Запад стремится нанести РФ такое поражение, чтобы она десятилетиями не оправилась
16:32
Неприятный сюрприз: Волочкова начала догадываться о «подставе» Жигаловой
16:29
Бориса Щербакова повторно госпитализировали в реанимацию
16:23
ВС РФ ликвидировали более 100 укронацистов на краснолиманском направлении

Сейчас читают

Иммунолог назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ
На Новодевичьем кладбище со скандалом снесли памятник Волчек
Самые нестандартные инвестиции: куда опасно вкладывать деньги новичкам
Прогноз на 2023 год для всех знаков на Китайский новый год Водяного Кролика

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023