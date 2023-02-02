Киевский дресс-код: участникам саммита ЕС запретили одеваться в стиле Зеленского

Структуры Евросоюза разослали письмо с советами по выбору одежды для участников предстоящего съезда, запланированного на 3 февраля в столице Украины.

Чиновники ЕС получили памятку к предстоящему саммиту. Часть пунктов была посвящена дресс-коду. Участников настоятельно попросили отказаться от одежды зеленого цвета или хаки, которую обычно предпочитает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание Politico.

Саммит ЕС в Киеве пройдет 3 февраля. В публикации уточняется, что участникам рекомендовали отказаться от объемного багажа и отправиться в поездку налегке. При этом им следует взять теплую куртку или пальто и носить удобную обувь. Также европейских чиновников предостерегли от одежды в стиле Владимира Зеленского.

«Причиной отправки памятки стала явная попытка сохранить военный вид для хозяев и президента Украины Владимира Зеленского, который сделал армейскую зеленую футболку своей вездесущей военной формой», — говорится в публикации.

Участников саммита ждет поездка в Киев в переполненном поезде, где им предоставят холодное питание. Чиновников разместят по вагонам со спальными кушетками и общим туалетом без возможности принять душ.

Планируется, что на предстоящем саммите будет обсуждаться вопрос вступления Украины в Евросоюз и так называемый мирный план Владимира Зеленского.

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