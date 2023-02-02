В США заявили о скором окончании поддержки Украины западными странами

|
Рита Миронова
Рита Миронова 215

Бывший глава Пентагона: поддержка Украины западными союзниками закончится до конца года

В США заявили о скором окончании поддержки Украины западными странами

Фото: www.globallookpress.com / Evgen Kotenkoukrinform

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Если украинская армия и дальше продолжит «расстраивать» хозяев, к концу году давление на Киев с целью начать переговоры с Москвой усилится.

Страны Запада перестанут поддерживать Украину уже к концу года, если ее армия не будет нести значительных успехов в ходе специальной военной операции (СВО). Такое мнение высказал бывший министр обороны США Роберт Гейтс.

По его словам, США могут продолжать поддерживать украинскую армию, но западные страны начнут склонять Киев к переговорам с Россией, если та не получит существенного преимущества.

«Я считаю, что мы можем материально поддерживать Украину до конца этого года. Но если через год ни одна сторона не получит существенного преимущества?.. Сейчас ни одна из сторон не готова к переговорам, но примерно через год давление на Украину с требованием принять участие в переговорах может значительно усилиться, особенно со стороны европейцев», — заявил Роберт Гейтс в интервью The Washington Post.

Кроме того, экс-глава Пентагона подтвердил, что с 2014 по 2022 год США и страны НАТО обучали украинских солдат, которые превратились в «армию натовского типа».

Ранее 5-tv.ru писал, что американские СМИ замалчивают правду о реальном положении украинских военных.

Тема:
Украинский кризис
2 февр
ВС РФ ликвидировали более 100 укронацистов на краснолиманском направлении
2 февр
«Мы против нацистов»: добровольцы из Турции присоединятся к спецоперации
2 февр
Готова на все: какая страна может стать «следующей Украиной» по задумке Запада
2 февр
Лавров о «самостоятельности» Зеленского: «Это, видимо, по Фрейду»
2 февр
Армия России уничтожила склад боеприпасов украинских террористов под Херсоном
2 февр
Задели за больное? — Зеленского взбесили заявления генерала США о слабости ВСУ
2 февр
Обученные в Британии боевики ВСУ сдались в плен через 20 минут после боя
2 февр
«Вырастили монстра»: почему Запад не может отказать требованиям Киева
1 февр
«Все очень плохо»: американский полковник указал на угрозу исчезновения Украины
1 февр
В США обнаружили ошибку, которая спустя годы спровоцировала конфликт на Украине
-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.04
-0.08 76.96
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:47
США призвали Россию возобновить инспекции по договору о СНВ
16:44
Киевский дресс-код: участникам саммита ЕС запретили одеваться в стиле Зеленского
16:37
Лавров: Запад стремится нанести РФ такое поражение, чтобы она десятилетиями не оправилась
16:32
Неприятный сюрприз: Волочкова начала догадываться о «подставе» Жигаловой
16:29
Бориса Щербакова повторно госпитализировали в реанимацию
16:23
ВС РФ ликвидировали более 100 укронацистов на краснолиманском направлении

Сейчас читают

Иммунолог назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ
На Новодевичьем кладбище со скандалом снесли памятник Волчек
Самые нестандартные инвестиции: куда опасно вкладывать деньги новичкам
Прогноз на 2023 год для всех знаков на Китайский новый год Водяного Кролика

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023