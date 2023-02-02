Какая версия трагедии на перевале Дятлова наиболее правдива?

Участники туристической группы скончались при загадочных обстоятельствах 64 года назад. До сих пор нет единого мнения, что стало причиной случившегося.

Россияне поучаствовали в опросе, посвященному годовщине трагедии на перевале Дятлова. В 1959 году в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области погибли девять человек. Их изувеченные тела обнаружили разбросанными вдалеке от места привала. При этом остается неизвестным, почему молодые люди оказались на морозе полураздетыми, а их палатка была разрезана.

Участники опроса определили наиболее реалистичную, на их взгляд, причину трагедии. Как пишет KP.RU, большинство респондентов считают, что тургруппа погибла из-за схода лавины. На втором месте по популярности оказалась версия, связанная с тем, что молодые люди могли стать жертвами испытания ракеты или другого оружия. Топ-3 замкнул вариант, что участники экспедиции погибли из-за мощного урагана.

Также 8% респондентов с считают, что с туристами расправились местные жители манси, еще 6% поддержали версию, что молодые люди потерпели неудачу при выполнении спецзадачи, а 4% опрошенных списали трагедию на агрессию НЛО.

Оставшиеся голоса распределились между версиями, что к гибели тургруппы Дятлова причастны беглые зэки, медведь-шатун, снежный человек или американские шпионы. Всего в опросе поучаствовали 10,6 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экспертам впервые удалось зафиксировать сход лавины на участке, где погибла группа Дятлова. Это подтверждает версию о природной причине трагедии.