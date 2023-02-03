Бурный поток весенней энергии. Китайский гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Первая неделя нового года и нового месяца выдастся довольно резвой. Энергии поскачут, набирая обороты, и по дороге, как это обычно бывает, немного потрясут на кочках и ухабах. Ибо никто не отменял законы физики — чем выше скорости, тем болезненнее подпрыгивать на лежачих полицейских.

А скорость в месяце Деревянного Тигра будет ну очень большой. Два больших Ян Дерева рванут вверх и никто их не удержит. Именно поэтому главная задача этой недели и последующих четырех — удержаться в седле и не повредиться рассудком (шутка). Не переборщить, не переработать, не перессориться и не перетратить все деньги и энергию.

Помогут уже многократно упоминаемые практики саморегуляции, много спорта (хотя бы ходьбы пешком), начало новой жизни/учебы/диеты и регулярное посещение мест культурного досуга. Театров там, или клубов по интересам.

Понедельник, 6 февраля. Инь Дерево на Козе



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В понедельник, в очень «деревянный» день к людям может прийти много хорошего. Для начала — много правильных мыслей о том, как обустроить свою жизнь. Эту хозяйственность дню придаст знак Козы — она олицетворяет собой летнюю Землю, горячую, с большим плодородным потенциалом. И эта плодородность в потенциале поможет и вам.

Запланируйте на понедельник что-нибудь начать. Что-то важное для вашего будущего. Например, обсудите новый проект или начните ремонт. Старт учебы тоже должен получиться довольно плодотворным. И выход на новую работу в этот день также сулит успех. Неплохие перспективы и для шопинга — Коза откроет хранилище тем, у кого в карте есть знак Быка. Ну и по дороге поможет всем остальным купить и продать недвижимость самым выгодным образом.

Список ограничений в понедельник не очень большой — не рекомендовано заниматься переездами и отправляться в большое путешествие. Людям с Быком в карте может показаться, что в понедельник на них сильно давят — это пройдет.

Вторник, 7 февраля. Ян Огонь на Обезьяне



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Во вторник энергии будут также быстрыми и довольно агрессивными. Столкновение Обезьяны с Тигром — это всегда не очень приятное событие. Правда Металл Ян Обезьяны в этот раз будет чуть менее твердым из-за присутствия стихии Ян Огня. Огонь размягчит Металл и это поможет избежать возможной эскалации противоречий. При этом в энергетическом портрете дня скрыто сразу несколько неблагоприятных аспектов, что делает его почти пустым для удачи.

Как и в любые дни столкновения, в этот вторник ба-цзы рекомендует не заниматься важными делами, особенно если они направлены на увеличение вашего благополучия. В дни разрушения не принято праздновать свадьбы, регистрировать бизнес, подписывать важные контракты, начинать ремонт или строительство. Могут быть ошибки, нарушения планов и договоренностей.



Вторник также может принести с собой разного рода форс-мажоры и недоразумения — потери денег и документов, и даже кражи. Если вам во вторник все-таки придется заниматься походами по инстанциям или в банки, стоит быть максимально внимательным. Совсем неправильный день и для перехода на новую работу — погодите чуток, выберите благоприятную дату.

Единственное — в чем вторник может быть полезен — это в отдыхе и в общении с друзьями. Потусите на славу, только делайте это в тихой манере, без экстрима. Рискованные развлечения во вторник категорически противопоказаны. Последнее замечание особенно касается Тигров и Обезьян.

Среда, 8 февраля. Инь Огонь на Петухе



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В среду придет второй день столкновения — они будут следовать в этом месяце друг за другом — мы с Тамарой ходим парой. В отличие от стычки Тигра с Обезьяной, Кролик с Петухом дерутся более цивилизованно, щепки тут не летят, зато газонокосилка урчит довольно громко и трава выходит ровная, как щетина на голове новобранца. Для тех, кто забыл — Петух — это Инь Металл или ножницы, а Кролик — это Инь Дерево, трава, цветы.

В любые дни столкновения ба-цзы прописывает ультимативный отдых, правда в середине недели его себе не всякий может позволить. Тем, кто не в состоянии замедлиться и вынужден трудиться, рекомендуется не наполнять день важными делами. Энергии среды таковы, что прогнозировать их результаты будет очень сложно.

Зато вполне можно предвидеть травмоопасность этого дня и как следствие предвидения — не рисковать и не заниматься экстримом в любой форме. Не рекомендовано в такие дни жениться и выходит замуж, заводить общее имущество, отправляться в большие путешествия.

Не очень подходит этот день и для начала лечения. Скорее наоборот, в среду весьма вероятные неприятности с колюще-режущими предметами. Их, кстати, стоит особо опасаться людям с Кроликом и Петухом в карте.

Четверг, 9 февраля. Ян Земля на Собаке



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Уфф, в четверг поотпустит — к нам придет день, полный энергий удачи и успеха. Ба-цзы рекомендует именно на четверг назначать важные дела, которые пришлось отложить в последнее время. Наиболее благоприятны энергии четверга ко всему, что касается взаимоотношений с людьми.

Планируйте на этот день встречи, свидания, разговоры и переговоры. Не стоит подписывать важных бумаг и совершать коммерческих сделок, но вот обсуждать их — это прям милое дело и оно будет очень вдохновляющим.

Еще отличная новость — в четверг наконец благоприятно ходить по врачам. Как диагностироваться, так и начинать или продолжать лечение. Это день твердой руки и трезвого взгляда на окружающую действительность, что очень важно для работников скальпеля и стетоскопа.

Помимо ограничений на получение прибыли, энергии четверга не благоволят юристам, путешественникам и людям, которые любят быстрые результаты. Четверг вам такой радости не предоставит — даже и не пытайтесь. Вероятны срывы сделок, препятствия и затруднения. Для людей с Драконом в карте неблагоприятные аспекты четверга будут выглядеть очень явными.

Пятница, 10 февраля. Инь Земля на Свинье



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Пятница тоже порадует — энергии дня благорасположены к получению заслуженного вознаграждения. Размахнись рука, раззудись плечо — пора идти к начальнику за повышением зарплаты!

На пятницу стоит планировать все, что может принести вам награду — поход за гонораром, истребование старых долгов, выяснение результата от обращения к вышестоящим. Это также день прошений о помощи и обращений за поддержкой. Необязательно благотворительной, можно искать спонсоров, взывать к меценатам и просить совета у более влиятельных людей.

А вот чего точно не стоит делать в пятницу — так это долгов. Не спешите брать кредиты и не давайте в долг сами — можете надолго завязнуть в процессе. Для инвестиционных сделок это также не самый удачный день. Не начинайте в пятницу серьезного лечения и вообще любого ремонта. Есть вероятность, что вы потратите гораздо больше денег, чем планируете.

Для людей со Змеей в карте пятница может днем эмоциональных испытаний. Берегите себя и окружающих.

Суббота, 11 февраля. Ян Металл на Крысе



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В субботу с одной стороны энергии хороши для открытий и первооткрывателей, с другой — слишком турбулентны и полны неожиданностей. Впрочем, пионеров, исследователей нового неожиданности никогда не пугали. Можно сказать, что они живут ради них. Так что и противоречия в энергиях дня нет никакого, получается.

Если вы готовы принимать от мира все, что он вам принесет, то вам стоит запланировать на субботу много интересных дел. Отправиться на встречи с друзьями и партнерами, устроить церемонию открытия бизнеса, выйти на новую работу.

Покупки нужных и ценных вещей, свидания и целенаправленный отдых также входят в пул благоприятных занятий для субботы. Не очень правильно в эту субботу начинать лечиться, стартовать стройку, бракосочетаться — тут нам неожиданности как раз не нужны.

Людям с Лошадью в карте день может показаться ну очень так себе. И люди будут бесить. Не отчаивайтесь, все пройдёт.

Воскресенье, 12 февраля. Инь Металл на Быке



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В воскресение, наконец, энергии утихомирятся и наступит штиль. Такой, что не захочется вставать с кровати. Ну и не вставайте ради бога. Отдыхайте уже. В понедельник на всех парах прискачет новый день и понесет нас на новые свершения.

Снова повторю — воскресенье для отдыха. Тихого, размеренного ползания по дому или неспешных прогулок под лаунж в наушниках. Чтения книг, ковыряния вилкой в пироге, рассматривания пейзажей и героев мыльных опер в телевизоре. Ток-шоу, особенно политические, смотреть строго не рекомендуется. Только хардкор, только мимимишек.

Любый попытки активных действий в это воскресенье рискуют быть загашены на корню, посему будьте благоразумны. Особенно не делайте крупных покупок и не ходите по врачам. Максимум — массаж и то вполсилы. Людям с Козой в карте все предупреждения умножить на два.

Всем удачной недели!