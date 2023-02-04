Восстание сервисов: в Петербурге произошли массовые интернет-сбои

У жителей Петербурга проблемы еще масштабнее. Многие вообще не могут зайти на сайт Госуслуг, онлайн записаться к врачу или оплатить парковку в центре через приложение. Даже на неубранный снег на городской портал не пожалуешься. А все из-за глобального сбоя в работе систем хранения данных. Справиться с ним обещают в кратчайшее время. А пока мой коллега Павел Проломов на себе почувствовал, что такое вынужденный цифровой детокс в 2023 году.

Восстание сервисов в Петербурге привело к тому, что привычные для современного человека удобства в один миг стали недоступны. Первые сообщения о проблемах стали появляться еще накануне.

Если вы вдруг плохо себя чувствуете — записаться к врачу онлайн сейчас не получится: сайт «Здоровье петербуржца» даже не открывается.

Придется посетить поликлинику лично. Добираться будем на общественном транспорте. Сразу становится понятно, что отследить, когда придет нужный автобус, не получится. Система и тут дала сбой.

Мы уже 15 минут ждем свой автобус. И без привычного приложения даже не можем предположить, где он сейчас находится и когда придет. На картах это не отображается.

В конечной точке нашего пути, в поликлинике, уже без труда находим людей, которые раньше всегда записывались онлайн. И теперь вспоминают, как это делается, что называется, «вживую».

В Комитете по информатизации и связи в курсе проблемы и говорят, что делают все возможное.

Временно недоступны некоторые информационные системы в связи с переносом и репликацией данных. Для некоторых систем, содержащих существенный объем данных, процесс переноса может занять некоторое время, в связи с чем доступ к системам может быть затруднен.

Легли и сервисы облачной бухгалтерии, которыми пользуются бюджетные организации. Работа если не встала, то уж точно серьезно осложнилась.

Еще нельзя отправить жалобы на городской портал электронных обращений, кто-то не смог воспользоваться порталом Госуслуг. Даже с парковками какая-то беда: некоторые водители не смогли оплатить стоянку. Но оператор быстро пояснил — это были плановые технические работы, сейчас все в порядке. Мы решили проверить.

Штрафы за тот период, что система не работала, обещали не выписывать. Между тем, установить точную причину сбоев в остальных электронных сервисах пока не удается. По крайней мере, официально их никто не называл. IT-специалистам остается только выдвигать предположения.

«Могли быть абсолютно различные причины, связанные как с работоспособностью технических средств, так и с возможными нарушениями работы всего центра обработки данных в целом. Связано это может быть и с программными какими-то моментами, условно обновляли ПО, и что-то пошло не так в ходе обновления», — рассказал Никита Гололобов, научный сотрудник института кибербезопасности и защиты информации Политеха.

В любом случае, альтернатива есть: например, к врачу можно записаться по телефону 122.

Последствия масштабного цифрового сбоя обещают устранить как можно быстрее. А пока можно воспользоваться ситуацией и позволить себе небольшой цифровой детокс.