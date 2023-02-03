На трассе курорта «Роза Хутор» бегал бык и пытался бодаться — видео
В администрации курорта заверили, что от встречи с животным никто не пострадал.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Двойную порцию экстрима сегодня получили туристы на горнолыжной трассе сочинского курорта «Роза Хутор». Их напугал бык, который спустился по склону и пытался бодаться.
Большинство отдыхающих просто замерли на месте или же снимали незваного гостя из кабинок подъемника. Но были и те, кто не побоялся устроить практически параллельный слалом с быком.
В администрации курорта заверили, что от встречи с быком никто не пострадал. Спасатели выдворили его с трассы — за ограждение — и изолировали. Предполагают, что животное сбежало с пастбища. Хозяев сейчас ищут.
Читайте также
86%
-0.08 76.96
0.74
Нашли ошибку?