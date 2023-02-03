Шенгенские визы можно будет оформить онлайн

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Европа создает единую платформу для выдачи виз онлайн.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Шенгенские визы можно будет оформить онлайн. Евросоюз дал старт созданию единой цифровой платформы по их выдаче.

Прямо на сайте туристы смогут выбрать нужную европейскую страну, заполнить анкету и оплатить все сборы. А по итогу получат цифровой штрих-код, который и заменит нынешние бумажные наклейки в загранпаспортах.

Лично посещать визовый центр придется только тем, кто давно сдавал биометрию или путешествует с детьми. Есть только одно «но».

По плану, онлайн-визы начнут выдавать лишь с 2026 года в тестовом режиме. Пока же поездки в Европу для многих россиян максимально затруднены, начиная от необходимости сбора огромного пакета бумажных документов и заканчивая закрытием въезда в целый ряд стран.

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