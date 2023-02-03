В Киеве не смогли озвучить реальные потери украинских военнослужащих в Артемовске

Официальные представители киевского режима пытаются оправдаться тем, что Незалежная «платит высочайшую цену» за удержание стратегически важного города.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк дал интервью западному изданию, но не смог рассказать о потерях живой силы в Артемовске. Этот вопрос, по информации испанской газеты 20 minutos, вызвал у спикера явный дискомфорт и излишние эмоции.

«По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить», — заявил Подоляк.

При этом советник главы офиса президента Зеленского заявил, что за удержание Артемовска его страна «платит высочайшую цену». Точные цифры Украина якобы сможет озвучить только после окончания боев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы РФ готовятся замкнуть кольцо вокруг Артемовска. Артиллеристы уже контролируют все подходы к городу. При этом ВСУ несут огромные потери, пытаясь сохранить свои позиции. Бедственное положение боевиков под Артемовском также признал президент Украины Владимир Зеленский.