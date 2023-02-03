Чей лучше? Украинские летчики сравнили истребители Су-27 и F-16

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 738

ВВС Украины посчитали российский истребитель Су-27 лучше американского F-16

Чей лучше? Украинские летчики сравнили истребители Су-27 и F-16

Фото: Панов Алексей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Испытатели сошлись во мнении о технике, но все же какая из них более эффективная?

Характеристики российского истребителя Су-27 и американского F-16 сравнили летчики Военно-воздушных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Один из испытателей высказался о технике США.

«Машина мне понравилась, но в плане характеристик очень сильно уступает Су-27. В ближнем маневренном бою Су-27 — король. Тут никуда не деться», — сказал летчик.

Информацию подтвердил и коллега собеседника. К слову, в конце ноября в зарубежных СМИ сообщалось, что лидеры Североатлантического альянса вновь вернулись к изучению идеи поставить на Украину советские истребители МиГ-29 или Штатовские F-16, от которой отказались в начале специальной военной операции (СВО).

На фоне СВО в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины недружественные к РФ страны оказывают поддержку украинским неонацистам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские штурмовики атаковали замаскированный укрепрайон Вооруженных сил Украины.

Тема:
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