Штурмовики Су-25 атаковали замаскированный укрепрайон ВСУ
Все заявленные цели были уничтожены. Спецоперация по защите Донбасса продолжается.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько ; 5-tv.ru
Российские штурмовики Су-25 атаковали замаскированный укреп-район ВСУ. Пуски ракет выполняли парами — на небольшой высоте. Все заявленные цели были уничтожены.
После поражения целей самолеты выпустили так называемые тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу.
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