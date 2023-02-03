Штурмовики Су-25 атаковали замаскированный укрепрайон ВСУ

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Все заявленные цели были уничтожены. Спецоперация по защите Донбасса продолжается.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько ; 5-tv.ru

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Российские штурмовики Су-25 атаковали замаскированный укреп-район ВСУ. Пуски ракет выполняли парами — на небольшой высоте. Все заявленные цели были уничтожены.

После поражения целей самолеты выпустили так называемые тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу.

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