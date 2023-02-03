Штурмовики Су-25 атаковали замаскированный укрепрайон ВСУ

Российские штурмовики Су-25 атаковали замаскированный укреп-район ВСУ. Пуски ракет выполняли парами — на небольшой высоте. Все заявленные цели были уничтожены.

После поражения целей самолеты выпустили так называемые тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу.