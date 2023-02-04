В зону спецоперации отправят тактические вездеходы

Энтузиасты Хабаровска собираются отправить в зону спецоперации легкие тактические вездеходы.

Багги разработали на одном из предприятий. Собрали пять опытных образцов. Назвали вездеход «Ерофеем» — в честь Ерофея Хабарова, знаменитого русского первопроходца. Машины способны развивать скорость до 150 километров в час.

Сейчас багги проходят испытания на полигонах Восточного военного округа.