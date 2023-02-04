В зону спецоперации отправят тактические вездеходы

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Багги «Ерофей» разработали для наших военных энтузиасты Хабаровска.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Энтузиасты Хабаровска собираются отправить в зону спецоперации легкие тактические вездеходы.

Багги разработали на одном из предприятий. Собрали пять опытных образцов. Назвали вездеход «Ерофеем» — в честь Ерофея Хабарова, знаменитого русского первопроходца. Машины способны развивать скорость до 150 километров в час.

Сейчас багги проходят испытания на полигонах Восточного военного округа.

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