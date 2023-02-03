Солидарность взамен членства: в США предрекли разочарование Зеленского от саммита Украина — ЕС

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В США предрекли разочарование Зеленского от саммита Украина — ЕС

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency; 5-tv.ru

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Реально ли, что просьбы президента Незалежной будут выполнены?

Двухдневный саммит ЕС — Украина обернется для Киева жестоким разочарованием. Это прогноз The New York Times. Издание узнало у еврочиновников, что никаких конкретных обязательств по вступлению Украины в Евросоюз брюсельская бюрократия на себя не возьмет. Но именно на это рассчитывал украинский президент Зеленский.

Ему предложат лишь символическую поддержку. Зато гости — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и главный евродипломат Жозеп Боррель — готовы выдать Украине новые кредиты, чтобы спасти ее от дефолта.

Также Евросоюз может научить украинцев экономить энергоносители. А заодно — подключить украинских потребителей к рынку товаров и услуг ЕС, отмечает издание.

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