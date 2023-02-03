Глава Еврокомиссии заявила о подготовке новых антироссийских санкций

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС хочет подготовить новые санкции против России к 24 февраля.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявлением, в котором обозначила намерения Европейского союза разработать новый пакет антироссийских санкций. Предложения должны быть представлены к 24 февраля, сообщает информационное агентство «Франс Пресс».

«ЕС хочет, чтобы новые санкции против России были готовы к 24 февраля», — процитировало Ляйен информационное агентство France Press.

Это будет десятый по счету пакет санкций, направленных на ослабление российской экономики.

В настоящий момент глава Еврокомиссии находится в Киеве, где 3 февраля состоится саммит ЕС — Украина.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как Россия была вынуждена начать проведение специальной военной операции на Украине, призванной положить конец гибели мирных жителей Донбасса.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам министра иностранных дел РФ, Запад стремится нанести РФ такое поражение, чтобы она десятилетиями не оправилась.