«Проклял все на свете»: какую болезнь Максим Аверин заработал на съемках «Склифосовского»

По иронии судьбы лучшему экранному доктору НИИ потребовалась помощь медиков.

Съемки продолжения сериала о врачах НИИ им. Склифосовского стали большим испытанием для актера театра и кино Максима Аверина. Исполнитель главной роли сам мечтал, чтобы новый сезон отсняли на российском курорте. И создатели истории пошли на встречу — съемочная группа почти полным составом отправилась в Сочи. Картина получила название «Море. Солнце. Склифосовский». Но совместить работу с отдыхом ему нормально не удалось. По иронии экранный доктор сам нуждался в помощи врачей.

«Проклял все на свете, потому что одно дело — вы едете отдыхать, другое — вы едете работать. И тепловой удар, который я получил там, и отит, и все что можно, я собрал. Поэтому, слава богу, выжили», — рассказал он в кулуарах пресс-показа спектакля «Бег» по пьесе Булгакова.

Сейчас артист уже вспоминает с иронией свое приключение и готов к новым экспериментам в работе. Ведущий артист «Ленкома» признается, что счастлив заниматься любимым делом — съемки ли это в театре или в кино.

«Кайф, когда интересней съемочный процесс, кайф, когда репетируешь прекрасный материал, когда играешь в лучшем театре Москвы», — признался артист.

Премьера сериала «Море. Солнце. Склифосовский» прошла на российском ТВ 1 февраля. История повествует о том, как сотрудники НИИ отправляются в гости к своим бывшим коллегам — Полине и Петру Пастуховым, которые несколько лет назад переехали к морю. Но и здесь работа лучшего хирурга отделения Олега Брагина не отпускает — он находит приключения на свою голову.

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