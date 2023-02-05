Лиза Арзамасова прокомментировала победу в ледовом шоу: «На 101%»

Звезда «Папиных дочек» тренировалась в команде мужа. Кто боролся за победу вместе с ними?

Победу в шоу «Ледниковый период» одержала актриса Елизавета Арзамасова. Об этом стало известно в эфире одного из федеральных телеканалов.

Партнером знаменитости стал фигурист Никита Кацалапов. Выступающие поразили зрителей своим танцем до глубины души. По словам олимпийской чемпионки Татьяны Навки, Кацалапов является «обалденным партнером» и не боится рисковать.

Звезда сериала «Папины дочки» готовилась к выступлению в команде своего супруга Ильи Авербуха. После финала она поблагодарила его за профессионализм, труд и терпение.

«Илюша, я восхищаюсь тобой. Я очень рада, что я здесь и могу наблюдать за тем, как ты работаешь, как отдаешь всего себя на 101%. Ты очень талантливый и огромный. Я взяла от этого проекта самое лучшее, что в нем есть», — сказала Арзамасова.

Также в финале принимали участие знаменитости Марат Башаров и Оксана Домнина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елизавета Арзамасова ответила на вопрос о ревности Ильи Авербуха к ее партнерам по шоу.