Арзамасова о ревности Авербуха к ее партнерам по шоу: «Какой может быть повод?»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 20

Лиза Арзамасова: «Ну какой тут может быть повод для ревности?»

Арзамасова о ревности Авербуха к ее партнерам по шоу: «Какой может быть повод?»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Актриса на глазах супруга то и дело оказывается в объятиях других мужчин. Но заверяет — для артистов это в порядке вещей.

Актриса Елизавета Арзамасова заявила, что муж, фигурист и хореограф Илья Авербух, никогда не ревнует ее к партнерам по сцене. В интервью aif.ru она отметила, что в кругу артистов не возникает ссор по этому поводу, ведь речь идет о сценарии, следовать которому — их прямая обязанность.

Арзамасовой 27 лет, ее избраннику 49. Познакомились влюбленные в 2011 году на съемках шоу «Ледниковый период», спустя несколько лет они сыграли свадьбу и стали родителями. Общему сыну пары Льву полтора года. Со старшим сыном Авербуха от первого брака, 18-летним Мартином, Елизавете удалось наладить доверительные дружеские отношения.

Журналист издания поинтересовался, как супруг актрисы относится к ее романтическим ролям. В свое время ведущий «Ледникового периода» и фигурист Алексей Ягудин подшучивал над парой по этому поводу. Оказывается, кроме шутки в этой ситуации ничего нет.

«Ну что вы? Даже спрашивать такое странно. Какой может быть повод для ревности? Романтические номера — это всего лишь жанр, в котором мы, артисты, работаем», — сказала Арзамасова.

Очень скоро после рождения сына артистка вернулась в профессию. Как отметила в интервью, запланировала это еще во время беременности — заручилась поддержкой родителей и мужа, позже озаботилась поиском хорошей няни. Но временем общения с наследником молодая мама не жертвует, она не берется за многие проекты, так как соизмеряет нагрузку с возможностью активно участвовать в жизни ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились звезды сериала «Папины дочки», в числе которых и Лиза Арзамасова, за десять лет.

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