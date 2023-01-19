Новые горизонты: как в России развивают ракетно-космическую отрасль

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Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Роскосмоса Юрием Борисовым

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Во время встречи Борисов доложил российскому лидеру о ходе работ на космодроме Восточный.

Сейчас активно ведутся работы по созданию отечественной орбитальной станции. Об этом сегодня президенту доложил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Онрассказал Владимиру Путину о строительстве стартового комплекса для российских ракет-носителей тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный. Обсудили и положение дел во всей ракетно-космической отрасли.

«О важности ракетно-космической отрасли говорить не приходится — это и наука, и народное хозяйство, и обороноспособность страны. И вопросов накопилось немало: сроки исполнения контрактов, экономика отрасли в целом, финансовое состояние, планы развития», — отметил Путин.

«Космическая отрасль, как и весь российский ОПК, ритмично работает над всеми запланированными мероприятиями. На космодроме Восточный работы выполняются достаточно ритмично, планы второй очереди по созданию стартового комплекса для „Ангары-5“ будут выполнены в срок. Мы надеемся завершить все строительные работы к середине года, а все монтажные работы и готовность к пуску — к концу года, как и запланировано вашим указом», — доложил Борисов.

Глава Роскосмоса, также, рассказал, что на «Восточном» уже построена качественная взлетно-посадочная полоса, а весь аэродромный комплекс будет готов к концу года.

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