«Ходят слухи, что они разводятся»: названа новая причина инфаркта у Николаева

Несмотря на то, что супруга звезды попросила не распространять домыслы, близкое окружение не может отказать себе в удовольствии вынести сор из избы.

Недавно 63-летний Игорь Николаев госпитализировали с инфарктом, артист перенес тяжелую операцию на сердце. Стало известно, что ему поставили стенты. Несмотря на то, что супруга звезды попросила не распространять домыслы, близкое окружение артиста рассказало о разладе в семье, который мог и спровоцировать приступ. Об этом сообщает издание StarHit.ru.

Однако советская львица Милена Дейнеги живет по соседству с четой отмечает, что у Игоря Николаева и его 40-летней жены Юлии Проскуряковой не так все хорошо, как кажется.

«Я не вижу ни Игоря, ни Проскурякову. Может, они поругались, потому что ходят слухи, что они разводятся», — рассказала Дейнега.

Она отметила, что у Юлии изменилось поведение: начала хамить и выяснять отношения с соседями.

«Возможно, у них какие-то личностные недопонимания, поэтому она срывается на людей», — поделилась Дейнега.

Если это так, то важно напомнить, что именно стрессы могут спровоцировать инфаркт и другие последствия заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но 40-летняя Проскурякова уверяет, что в их доме царит полная идиллия.

«У меня самый лучший муж на свете», — заявляет певица.

Также стало известно, что у артиста есть неоплаченные штрафы от ГИБДД за 2020 год и штраф за административное правонарушение от мая 2022 года. При этом у молодой жены Николаева долгов нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николаев выложил информацию, в которой заверяет, что его жизни ничего не угрожает и поводов для беспокойств нет. На данный момент музыкант проходит обследование и чувствует себя хорошо. В ближайшее время Николаев планирует провести концерты.