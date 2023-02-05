«Ходят слухи, что они разводятся»: названа новая причина инфаркта у Николаева

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Полина Долгова
Полина Долгова 72

Соседка рассказала, что причиной инфаркта Игоря Николаева стали ссоры с женой

«Ходят слухи, что они разводятся»: названа новая причина инфаркта у Николаева

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Несмотря на то, что супруга звезды попросила не распространять домыслы, близкое окружение не может отказать себе в удовольствии вынести сор из избы.

Недавно 63-летний Игорь Николаев госпитализировали с инфарктом, артист перенес тяжелую операцию на сердце. Стало известно, что ему поставили стенты. Несмотря на то, что супруга звезды попросила не распространять домыслы, близкое окружение артиста рассказало о разладе в семье, который мог и спровоцировать приступ. Об этом сообщает издание StarHit.ru.

Однако советская львица Милена Дейнеги живет по соседству с четой отмечает, что у Игоря Николаева и его 40-летней жены Юлии Проскуряковой не так все хорошо, как кажется.

«Я не вижу ни Игоря, ни Проскурякову. Может, они поругались, потому что ходят слухи, что они разводятся», — рассказала Дейнега.

Она отметила, что у Юлии изменилось поведение: начала хамить и выяснять отношения с соседями.

«Возможно, у них какие-то личностные недопонимания, поэтому она срывается на людей», — поделилась Дейнега.

Если это так, то важно напомнить, что именно стрессы могут спровоцировать инфаркт и другие последствия заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но 40-летняя Проскурякова уверяет, что в их доме царит полная идиллия.

«У меня самый лучший муж на свете», — заявляет певица.

Также стало известно, что у артиста есть неоплаченные штрафы от ГИБДД за 2020 год и штраф за административное правонарушение от мая 2022 года. При этом у молодой жены Николаева долгов нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николаев выложил информацию, в которой заверяет, что его жизни ничего не угрожает и поводов для беспокойств нет. На данный момент музыкант проходит обследование и чувствует себя хорошо. В ближайшее время Николаев планирует провести концерты. 

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