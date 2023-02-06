Армия Колумбии засекла неизвестный воздушный шар над территорией страны

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Игорь Рязов
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«Объект», как его назвали военные, прилетел с севера и двигался со скоростью около 50 километров в час.

Армия Колумбии засекла неизвестный воздушный шар над территорией страны

Фото: www.globallookpress.com / Chepa Beltran

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Военно-воздушные силы Колумбии заметили неизвестный шарообразный летательный аппарат над своей территорией. Это произошло за день до того, как в США был сбит наблюдательный зонд из Китая, сообщило агентство Reuters.

Колумбийские военные называли воздушный шар «объектом». По их данным, он прилетел с севера и двигался со скоростью около 50 километров в час на высоте примерно 17 километров.

Военнослужащие следили за шаром до тех пор, пока он не покинул воздушные границы Колумбии. Опасности в «объекте» они не увидели вплоть до этого момента.

«Было установлено, что он не представляет угрозы для национальной безопасности», — сказали представители ВВС республики.

Ранее огромный воздушный шар был замечен над США. В Пентагоне заявили, что он может быть китайским разведывательным аппаратом. Власти Китая сообщили, что это гражданский аппарат для научных исследований, который принесло ветром с территории КНР.

В Минобороны США признали, что шар не представлял опасности для людей. Сначала его не планировалось сбивать, однако позже все-таки уничтожили с помощью истребителей. Операцию одобрил лично президент США Джо Байден.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем США понадобилось сбивать китайский зонд. Мнением по этому поводу поделился политолог Дмитрий Журавлев.

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