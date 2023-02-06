Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

В годы холодной войны американцы активно разрабатывали проект так называемого геофизического оружия.

Во времена холодной войны в США разрабатывали проект геофизического оружия, способного вызывать природные катаклизмы, в том числе землетрясения. Об этом сообщил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Проект носил название HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) и представлял собой программу исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн.

«Это мощный излучатель, расположенный в полярных широтах. Он способен посылать в ионосферу ионные пучки высокой мощности. Они отражаются от плотных слоев стратосферы, попадают в заданный район земли и, как пишут ряд исследователей, могут вызывать сильнейший перегрев», — пояснил Прохватилов в комментарии URA.RU.

По его словам, в прессе встречаются утверждения, что все серьезные катаклизмы в России, Китае, Индии, Европе, Пакистане начались как раз после запуска проекта HAARP, но достоверность этого проверить невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон разрабатывает новое оружие для «разгрома Москвы», при этом ставка делается на неядерные силы.