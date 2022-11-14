В США придумали оружие для «разгрома Москвы»

Речь идет о вооружениях, которые позволят безответно атаковать стратегические объекты противника.

Пентагон разрабатывает новое оружие для «разгрома Москвы», при этом ставка делается на неядерные силы. Об этом пишут аналитики журнала Минобороны РФ «Военная мысль».

Речь идет о вооружениях, которые позволят безответно атаковать стратегические объекты противника. Замысел в том, что страна, на которую нападают, не успеет нанести ответно-встречный удар, так как большая часть сил ядерного сдерживания будет уничтожена. Таким образом, главными целями государства-агрессора станут шахты баллистических ракет, базы атомных подводных лодок, аэродромы стратегической авиации, штабы и пункты хранения спецбоеприпасов.

Второй сценарий подразумевает гипотетический ядерный конфликт с Россией, который для США желателен, потому что не предполагает больших потерь с их стороны. Авторы публикации утверждают, что для этого Пентагону могут и не понадобиться тяжелые шахтные баллистические ракеты и атомные подлодки стратегического назначения. Главное — застать Кремль врасплох.

«В среднесрочной перспективе США стремятся к обладанию стратегическим неядерным оружием с коротким подлетным временем к цели и формально не подпавшим под какие-либо двусторонние или международные ограничения, применением которого возможно выполнение стратегических наступательных задач. Эти задачи должны обеспечить поражение значительного числа ядерных сил России до принятия решения Верховным главнокомандующим на нанесение ответно-встречного удара», — пишут аналитики.

По их мнению, в отдаленных планах Вашингтона — создание стратегических высокоэффективных систем вооружения, основанных на принципе разведывательного ударного комплекса и оружия направленной энергии.

Однако уже в среднесрочной перспективе в армию США могут поступить первые образцы высокоэффективных неядерных средств сдерживания и устрашения. После этого американские военные будут располагать «арсеналом систем, способных неядерными боезарядами частично выполнять задачи существующих стратегических ядерных сил», предупреждают авторы статьи. Они приходят к выводу, что «это может крайне негативно отразиться на национальной безопасности и потребует активного противодействия угрозам».

Недавно военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов выразил беспокойство развитием на Западе технологий применения климатического оружия. По его словам, возможности искусственно создавать масштабные природные катаклизмы, такие как ураган, цунами или торнадо, очень опасны, так как способны разрушить экономику стран-противников.

Кнутов отметил, что США и Великобритания вкладывают сейчас огромные средства в развитие климатического оружия. О его глобальном применении говорить пока трудно, но, безусловно, это приведет к изменению климатических условий на Земле, уверен эксперт.

Ранее 5-tv.ru опубликовал заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, а наоборот, стремится предотвратить развитие ситуации по неконтролируемому сценарию.