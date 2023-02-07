Асмус об отдыхе в Египте с возлюбленным: «Сорвала голос и ломит пятки»

Совсем недавно звезда «Интернов» вернулась из Дубая, где отдыхала вместе с дочерью. Вероятно, с ними был и Роман Евдокимов. Теперь они могут быть вместе у Красного моря.

Актриса Кристина Асмус, недавно вернувшаяся из Дубая, вновь улетела в теплую страну. На этот раз выбор пал на Египет, впечатлениями о котором она активно делится в социальной сети.

Знаменитость опубликовала серию снимков, на которых завтракает. В подписи к ним она сообщила, что чувствует себя неважно. Солнце, море, пляж — это все хорошо, но здоровье подвело.

«На этом месте мог бы быть текст, как я устала, сорвала голос, проснулась с температурой, болит глаз и ломит пятки. Но я отдыхаю, и мне просто очень хорошо и вкусно», — сообщила Асмус.

С кем именно актриса улетела к Красному морю, она не рассказала. Но, как пишет 7Дней.ru, компанию ей наверняка составляет коллега Роман Евдокимов. По всей видимости, вместе они отдыхали и в Дубае.

Известно, что пара встречается уже больше года. При этом отношения оба не афишируют. Хотя актеров неоднократно ловили на том, что время они проводят вместе. Так случилось и в новогоднюю ночь. Евдокимов опубликовал фото из апартаментов в Дубае, на котором внимательные фанаты увидели в окне отражение Асмус.

При этом Кристина продолжает жить в одном доме с бывшим мужем Гариком Харламовым. Знаменитость хочет поделить имущество, ведь бывший возлюбленный после развода так и не согласился купить ей и дочери отдельную квартиру.

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