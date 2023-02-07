Почему семьи украинских военнопленных попросили Россию не возвращать их обратно

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 16

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: семьи украинских военнопленных попросили не возвращать их домой

Почему семьи украинских военнопленных попросили Россию не возвращать их обратно

Фото: www.globallookpress.com / Madeleine Kelly

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Тема:
Спецоперация

Таким образом родные рассчитывают сохранить жизни бойцов. В случае обмена велика вероятность, что мужчин вновь отправят воевать.

Семьи некоторых украинских военнопленных обратились к России с просьбой не возвращать их обратно, чтобы солдат вновь не забрали в армию и не отправили в бой. Об этом рассказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Доходит до того, что матери и жены украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать», — сказал Полянский на заседании Совбеза ООН.

Он указал, что к таким просьбам их подталкивают действия командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Полянский отметил, что украинские военнопленные нередко рассказывают о плохом отношении со стороны руководства ВСУ и условиях службы в целом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в начале февраля из украинского плена вызволили 63 российских военнослужащих.

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