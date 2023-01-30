Украинские мужчины на исходе: какая страна осмелится отправить Киеву своих

Очень скоро киевскому режиму понадобятся новые «защитники», которыми могут стать солдаты регулярных войск стран Запада.

Поляки — единственные в Европе, кто теоретически может отправить на помощь Украине свою регулярную армию. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Сергей Марков.

Он отметил, что около пяти тысяч польских солдат и специалистов по наведению и техобслуживанию вооружений уже тайно воюют на Украине под видом бойцов частных военных компаний. Со временем, когда число боеспособных мужчин на Украине катастрофически снизится, киевский режим начнет усиленно зазывать новых наемников со всего мира. В свою очередь Польша может ввести в Незалежную регулярные войска.

«Я думаю, американцы всегда готовы какую-то часть своих войск отправить, вероятность всех остальных (западных партнеров Украины — Прим. ред.) существенно ниже», — отметил Марков.

Он подчеркнул, что Польша предоставит Киеву свою армию отнюдь не из альтруистических побуждений. Речь будет идти, по сути, о польской оккупации Украины.

«Это вообще миф о том, что они (поляки — Прим. ред.) хотят откусить часть Украины — они хотят забрать ее всю. Если Россия, предположим, войдет на восточную, южную, северную и центральную Украину, то не исключено, что поляки могут ввести свои войска, чтобы как бы взять под контроль эти территории», — пояснил политолог.

При этом, добавил Марков, поляки не будут защищать территориюи вступая в боестолкновения с российской армией. Они просто зайдут на них, чтобы обозначить сферу влияния и «напугать» Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, понимают ли на Украине истинную цель Польши, которая отправляет в «помощь» Киеву своих солдат.