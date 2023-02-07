Число жертв землетрясения в Турции превысило три тысячи

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 75

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3381 человек

Число жертв землетрясения в Турции превысило три тысячи

Фото: www.globallookpress.com / Anas Alkharboutli

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Стихийное бедствие было такой силы, что ощутилось по всей Западной Азии.

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 3 381 жертв, а 20 436 человек пострадали. Об этом сообщили местные власти. В том числе отмечается, что в общей сложности из-за земляных волн обрушились 5 775 зданий. Множество людей осталось без жилья и работы.

Страна пострадала от чудовищного землетрясения магнитудой 7,8. Стихийное бедствие почувствовали не только на юге-востоке Турции, но и по всей Западной Азии. Граждане Израиля массово начали покидать дома, ведь все вокруг тряслось. Многие думали, что землетрясение происходит у них в стране. В домах Батуми раскачивались люстры и трескались стены, а жители Абхазии и Армении ненадолго эвакуировались из многоэтажных домов.

Россия решила оказать Турции поддержку в непростой ситуации. В страну прибыла аэромобильная группировка МЧС РФ. Из самолетов вышло свыше 100 спасателей и врачей, также они доставили специальную технику. Все они немедленно направились к местам ЧП, пока еще есть шанс спасти людей под завалами.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры последствий землетрясения в Турции.

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