В Москве по подозрению в мошенничестве задержаны сотрудники компании «Цифромед»

|
Рита Миронова
Рита Миронова 78

Вместе с ним задержали коммерческого директора компании «Цифромед». Обоим в случае доказанной вины грозит до десяти лет лишения свободы.

В Москве по подозрению в мошенничестве задержаны сотрудники компании «Цифромед»

Фото: www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt

Читайте нас в: Дзен Новости

В Москве задержан Роман Селиванов, сотрудник компании «Цифромед». Как сообщил источник 5-tv.ru, его подозревают в крупном мошенничестве. Примечательно, что по данным следствия, мужчина для проведения мошеннических схем представлялся директором по развитию бизнеса Центра суперкомпьютерного моделирования госкорпорации «Ростех».

Известно, что в Центре суперкомпьютерного моделирования не работал и не работает человек с такой фамилией. Помимо Селиванова, полиция задержала также коммерческого директора компании «Цифромед» Леонида Коковина.

Обоих подозреваемых задержали в ресторане, когда гендиректор «Московского Центра Новых Технологий Телекоммуникаций» (МЦ НТТ) Сергей Шишмарев передавал им два с половиной миллиона рублей.

Teleram-канал «112» сообщил, что МЦ НТТ выиграл госконтракт на сумму 210 миллионов рублей, после чего с гендиректором компании захотели встретиться некие доверенные лица заказчика, которыми оказались Селиванов и Коковин. Они убедили гендиректора, что победа произошла по технической ошибке, а деньгами он избавит себя от штрафов. Шишмарев не поверил собеседникам и обратился в полицию.

В ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главного IT-специалиста российской таможни задержали в Москве.

-5° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.60
0.22 76.03
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

14:02
Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт на Украине
13:51
В Великобритании разгорелся скандал из-за поставок оружия на Украину
13:40
«На 100% точно нет»: сможет ли Костомаров вернуться на лед после ампутации стопы
13:34
Звезда «Улиц разбитых фонарей» попался на крупной партии наркотиков
13:21
«Хорошие сигналы»: российские войска продолжают освобождение Марьинки
13:02
«Я его лайкнула первой»: Виктория Дайнеко рассекретила отношения с геологом

Сейчас читают

Оперировали обе ноги: почему Костомарову пришлось делать ампутацию после ЭКМО
"Убрать животик и нос укоротить": Пресняков к 55-летию решился на пластическую операцию
Как остановить и предотвратить травлю детей в школе
Украина тысяч электростанций: страна распадается на энергосистемы

Новости СМИ2