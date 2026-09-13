Четверть века спустя: почему Нью-Йорк снова замер 11 сентября

В конце недели в Нью-Йорке вспоминали самый кровавый теракт в истории человечества. Ровно 25 лет 11 сентября назад угнанные террористами самолеты атаковали Всемирный торговый центр. Еще два лайнера упали в других местах, не причинив столь серьезных разрушений. Тогда погибли 2977 человек — как в воздухе, так и на земле. Из них почти треть жертв так никогда и не были опознаны и похоронены. Они сгорели в результате пожара и обрушения зданий.

Традиционно в этот день утром объявляют минуту молчания, которая длится шесть минут — в память о шести ключевых событиях того страшного дня: крушении четырех лайнеров и обрушении двух башен. Но в этом году добавилась еще одна, седьмая, минута молчания — в память о тех, кто умер от последствий трагедии: ранений, полученных травм, воздействия дыма и пыли.

Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорк не приехал. Он остался в Пентагоне, который также стал одной из целей атаки 11 сентября.

Одной из самых заметных акций стало появление в ночном небе 2977 дронов, которые обозначили контуры разрушенных башен-близнецов. За ними уже возвышается новая башня, построенная на месте трагедии.

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