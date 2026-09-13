Власти Венгрии попросили вернуть лошадей, подаренных королю Британии Карлу III

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Из Будапешта пришло письмо, которое, как выяснилось позднее, было сформулировано неточно.

Венгрия попросила вернуть подаренных Карлу III лошадей

Фото: www.globallookpress.com/Kylie Cooper - Pool via CNP

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The Telegraph: Венгрия ошибочно попросила вернуть подаренных Карлу III лошадей

Венгрия запросила у короля Великобритании Карла III возврат двух лошадей липицианской породы, подаренных ему в 2024 году в честь восшествия на престол. Об этом сообщили журналисты газеты The Telegraph.

Животных по кличкам Нельсон и Ивеко передали королевским конюшням после визита представителей Букингемского дворца на государственный конный завод в венгерском Сильвашвараде.

Летом 2026 года министерство сельского хозяйства Венгрии направило письмо с просьбой вернуть животных. Однако позднее в ведомстве заявили, что возвращать лошадей не планируют, а запрос стал результатом ошибки.

«Требование, направленное Карлу, было сформулировано неточно», — пояснили в министерстве, добавив, что ошибку исправили.

Там также уточнили, что лошади были переданы на основании договора о временном пользовании и формально остаются собственностью венгерского государства. Власти намерены оформить их передачу в постоянную собственность британского монарха.

По данным газеты, причиной ситуации могла стать смена правительства в Венгрии. Эксперты предположили, что письмо отправили из-за административной ошибки при пересмотре ранее принятых решений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Карл III разослал представителям власти и военным чиновникам инструкции о статусе своего сына принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые отказались от роли работающих членов семьи в 2020 году и переехали в США, а теперь вернулись в Великобританию.

В документе указано, что супруги не возобновили королевские обязанности и должны восприниматься как частные лица. Во дворце подчеркнули, что возможные мероприятия с участием СМИ также не будут считаться королевской деятельностью. Письмо направили более чем ста высокопоставленным лицам.

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