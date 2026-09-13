Останки 46 бойцов Красной армии захоронили в Карелии

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 15 0

Поисковики передали для церемонии останки участников боев на подступах к Петрозаводску.

В Карелии захоронили останки 46 бойцов Красной армии

Фото: © РИА Новости/Родион Прока

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В Карелии захоронили останки 46 бойцов Красной армии

Останки 46 бойцов и командиров Красной армии, погибших на подступах к Петрозаводску в сентябре 1941 года, предали земле на военно-мемориальном комплексе «Курган славы» в Пряжинском районе Карелии. Об этом региональный общественный фонд «Эстафета поколений» сообщил во «ВКонтакте».

Церемония состоялась 12 сентября в День обороны Петрозаводска. Личности погибших воинов установить не удалось. В фонде отметили, что их подвиг останется в памяти потомков.

«12 сентября 2026 года, в День обороны Петрозаводска, на военно-мемориальном комплексе „Курган славы“ состоялась торжественная церемония захоронения останков 46 бойцов и командиров Красной армии, погибших на подступах к городу в сентябре 1941 года. К глубокому сожалению, личности этих воинов установить не удалось, но их подвиг навсегда останется в памяти потомков», — говорится в сообщении.

Осенью 1941 года Петрозаводск оказался в центре боевых действий. Финские войска начали наступление на город, а оборона столицы Карело-Финской ССР позволила эвакуировать жителей и предприятия.

В рамках Дня памяти также прошли автопробег Петрозаводск — Курган славы и траурный митинг. После официальной части для участников организовали выставку поисковых находок, реконструкцию боев 1941 года и полевую кухню.

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