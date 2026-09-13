«Если ты нравишься всем, ты никто»: Розенбаум о своем отношении к хейтерам

Певец Александр Розенбаум заявил, что артист без хейтеров никому не нужен

Советский и российский музыкант, композитор и автор-исполнитель, народный артист России Александр Розенбаум рассказал о своем отношении к соцсетям и хейтерам. По словам артиста, который сегодня отмечает 75-летие, критика — неизбежная часть жизни публичного человека. Своим мнением он поделился в новом выпуске подкаста «Неформат», ведущими которого стали Антон Лаврентьев, Карина Кросс и Валя Карнавал.

«Ну а как же! Ребят, ну перестаньте! Послушайте, человек без хейтеров никому не нужен. Личность без хейтера быть не может! Потому что нравиться всем — это неприлично, как известно, это невозможно, и если ты нравишься всем, ты никто», — заявил Розенбаум.

Музыкант напомнил, что пришел на сцену после пяти лет работы реаниматологом на скорой помощи. Как абсолютный максималист и перфекционист он решил, что не хочет «лажать» перед зрителем. А чтобы не лажать, нужно много репетировать, тщательно готовиться к выступлениям.

«Я ушел со скорой помощи в тридцатник, уже имея семью, ребенка. И когда я пришел увольняться за обходным листом, мне инспектор Горздрава говорит: «Ты куда, Розенбаум?». Я говорю: «Да я в Ленконцерт». Он говорит: «Там же только фельдшерская ставка!» — со смехом вспомнил артист.

Так и была поставлена точка в работе в медицине. Усердные репетиции перед концертами для Розенбаума и его «пацанов» — до сих пор обычное дело. А «пацанам», к слову, всем за 70, самому молодому участнику коллектива — барабанщику — 50 лет. Все они упорно работают, не гонятся за рейтингами и не приемлют «понтов» — надо делом заниматься.

«Нет смысла-то выделываться вообще никому… Любить сначала профессию, а второе — любить публику свою, любить и уважать. Мы их должники. Я все время хочу объяснить артистам молодым — мы должники! „Я сейчас вам подарю свое искусство“. Слышишь, братан, ничего дарить не надо, мы бабки платим за то, что мы к тебе приходим», — заключил Розенбаум.

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