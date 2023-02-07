ФСБ задержала четырех членов ячейки исламистов «Катиба Таухид валь-Джихад»*

|
Рита Миронова
Рита Миронова 56

Деятельность участников террористической организации пресекли в Москве и Красноярске.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Москве и Красноярске задержаны четыре члена ячейки запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Об этом сообщили ЦОС ФСБ РФ.

«Задержанные в России исламисты вербовали и переправляли боевиков в Сирию, призывали к терактам», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, у задержанных сотрудники ФСБ обнаружили пропагандистские видеоматериалы террористической организации, средства связи, электронные носители информации и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Это не первый случай задержания террористов в городах России. В прошлом году сотрудники ФСБ неоднократно пресекали деятельность членов террористических организаций в Красноярске, Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Террористы занимались вербовкой в свои ряды местных жителей и трудовых мигрантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала троих украинских агентов, которые устраивали теракты на ж/д путях.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-5° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.60
0.22 76.03
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп на 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:31
Оползни на юге Перу унесли десятки жизней
12:22
WP: в конгрессе США выступили за передачу России части Украины
12:12
Родившая Орлова «призналась» в постановочном фото с дочерью
12:00
США показали кадры перевозки танков Bradley, которые передадут Украине
11:47
Как бабушка на даче: стилист «разнесла» образы актрисы Марины Зудиной
11:36
Глава ДНР Пушилин заявил об успехах российских сил в направлении Северска

Сейчас читают

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу из-за гангрены
"Убрать животик и нос укоротить": Пресняков к 55-летию решился на пластическую операцию
Как остановить и предотвратить травлю детей в школе
Убрали стопу: почему Костомарову пришлось делать ампутацию после ЭКМО

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023