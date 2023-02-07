Землетрясение в Турции сдвинуло литосферные плиты на три метра

Природная катастрофа на юго-востоке Турции привела к сдвигу литосферных плит. Из-за разрушительного землетрясения Аравийская плита сместилась почти на три метра. Об этом сообщил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони.

В беседе с изданием Corriere della Sera он заявил, что геологический сдвиг произошел к северо-востоку и юго-западу по отношению к Анатолийской плите.

«Мы говорим о структуре в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой, и Анатолийской плитой», — объяснил Дольони.

Ученый утверждает, что произошедшее можно сравнить с тем, что Турция фактически сдвинулась бы на юго-запад. По его словам, движение плиты заняло всего несколько десятков секунд, а общая величина разлома, по предварительным подсчетам, составляет 150 километров.

Ранее 5-tv.ru писал, что число жертв землетрясения в Турции превысило три с половиной тысячи.