Число жертв землетрясения в Турции превысило три с половиной тысячи

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Президент Турции Эрдоган: число жертв в землетрясении сейчас составляет 3549 человек

Число жертв землетрясения в Турции превысило три с половиной тысячи

Фото: © РИА Новости / Сертач Каяр

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Стихийное бедствие было такой огромной силы, что ощутилось по всей Западной Азии.

Количество умерших в результате разрушительного землетрясения в Турции сейчас составляет 3549 человек. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Еще вчера ночью на юго-востоке страны, на границе с Сирией произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Природный катаклизм ощутили не только турки, но и жители все Западной Азии.

В Израиле люди поголовно начали покидать свои квартиры, потому что стены буквально «танцевали» от тряски. В Батуми тоже была похожая ситуация — люстры в домах стали качаться, а стены трескаться. Некоторые граждане Абхазии и Армении тоже сильно перепугались, поэтому на какое-то время эвакуировались из многоэтажек.

Москва со своей стороны приняла решение поддержать Анкару в тяжелый момент. В государство прилетела аэромобильная группировка МЧС РФ. Самолеты доставили больше сотни спасателей, медиков и специальную технику. Все специалисты быстро направились к местам ЧП.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры последствий землетрясения в Турции. Многие дома, которые оказались в зоне земляных вибраций стали «складываться», словно карточные домики.

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