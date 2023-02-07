Число жертв землетрясения в Турции превысило три с половиной тысячи

Стихийное бедствие было такой огромной силы, что ощутилось по всей Западной Азии.

Количество умерших в результате разрушительного землетрясения в Турции сейчас составляет 3549 человек. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Еще вчера ночью на юго-востоке страны, на границе с Сирией произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Природный катаклизм ощутили не только турки, но и жители все Западной Азии.

В Израиле люди поголовно начали покидать свои квартиры, потому что стены буквально «танцевали» от тряски. В Батуми тоже была похожая ситуация — люстры в домах стали качаться, а стены трескаться. Некоторые граждане Абхазии и Армении тоже сильно перепугались, поэтому на какое-то время эвакуировались из многоэтажек.

Москва со своей стороны приняла решение поддержать Анкару в тяжелый момент. В государство прилетела аэромобильная группировка МЧС РФ. Самолеты доставили больше сотни спасателей, медиков и специальную технику. Все специалисты быстро направились к местам ЧП.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры последствий землетрясения в Турции. Многие дома, которые оказались в зоне земляных вибраций стали «складываться», словно карточные домики.