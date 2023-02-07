В городе Ефремов Тульской области после взрыва газа обрушился дом

В Тульской области в городе Ефремов в жилом доме произошел взрыв газа.

Как сообщил источник 5-tv.ru, на улице Химиков обрушился подъезд дома № 2. Предварительно, взрыв газа произошел на четвертом или пятом этаже.

Официальной информации о пострадавших пока нет, под завалами обрушившегося подъезда могут находиться люди. На месте работают экстренные службы.

До этого в результате взрыва газа в жилом доме в городе Нижневартовск погибли девять человек. Происшествие произошло на улице Мира 4 декабря — в одной из квартир взорвался газовый баллон, в результате произошло обрушение бетонных перекрытий на нижних этажах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спасали людей под завалами после взрыва в пятиэтажке на Сахалине.