Взрыв газа в пятиэтажке в поселке Тымовское на Сахалине: хроника событий

Серьезные последствия вызвал взрыв бытового газа на Сахалине. Там в субботу утром, 19 ноября обрушился подъезд жилого дома в поселке Тымовское. Разбор завалов продолжался весь день.

Девять человек погибли, четверо из них — дети. Семь человек пострадало. Еще один местный житель считается пропавшим без вести. Предварительная версия трагедии: перекрытия сложились из-за взрыва самовольно установленного 20-литрового газового баллона. Такие запрещено эксплуатировать в жилых помещениях.

Возможно спровоцировало ЧП резкое похолодание. На Сахалине до -20 градусов, люди начали греться, кто чем может. Более того, в том же Тымовском сегодня сгорел еще один многоквартирный дом. Там всех жильцов удалось спасти. На месте работают дознаватели.

В Тымовском районе 20 ноября — день траура, акции памяти проходят по всему Сахалину. Репортаж Анастасии Красовой.

Центральная площадь Южно-Сахалинска утопает в детских игрушках и видна издалека от света зажженных свечей. Кто-то из горожан плачет, хотя эта трагедия произошла не здесь, а в поселке за 500 километров отсюда. Взрыв в жилом доме в Тымовском прогремел в час дня по местному времени. Момент попал на кадры очевидцев.

Этот хлопок слышали даже в соседних районах, видели, как в небо поднимается огромный столб дыма и пыли. Взрыв был такой силы, что обрушились все пять этажей одного из подъездов.

«Резко взрыв. Я думал, лавина. Выхожу — просто полдома нет!»

«В момент взрыва находились дома, всей семьей. Вышли на улицу и обнаружили, что половина дома была разрушена», — рассказал очевидец.

Этот подъезд был угловым, остальная часть дома уцелела.

«Взрыв был настолько сильный, что вылетели стекла в соседних домах», — сообщил очевидец Виктор.

Разрушенное взрывом здание было построено более сорока лет назад, но не считается ветхим. В последний раз его ремонтировали в 2016 году.

«Окошко выбито. Тоже стена отошла. Сейчас хорошенько толкнуть ее, и она упадет».

Спасатели разбирали завалы и параллельно тушили огонь, который разгорался под обломками.

Сейчас здесь глубокая ночь, спасательная операция продолжается. Неизвестна судьба одного из жильцов. Работы идут максимально быстро, но осторожно. Периодически здесь объявляли минуту тишины: чтобы услышать, если кто-то под завалами зовет на помощь», — сообщила Анастасия Красова.

Известно, что четверо из погибших — дети. Еще девять человек пострадали, среди них — один пожарный, который участвовал в разборе завалов.

«Он со средней степенью тяжести находится в хирургическом отделении с черепно-мозговой травмой. У нас одна поступила женщина, 75 лет. Множественные ранения левой голени, лица, кистей и травма глаза. Она на сегодняшний момент тяжелая, поэтому бортом санавиации транспортирована в сахалинскую областную больницу», — заявила заместитель главного врача тымовской ЦРБ Светлана Темникова.

Основная версия — взорвался бытовой газ. Дом не был газифицирован, так что речь идет о газовых баллонах, которые возможно неправильно хранили и эксплуатировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«По признакам преступлений, предусмотренных частью третьей статьи девятой Уголовного кодекса Российской Федерации — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам и статьей сто шестьдесят восьмой Уголовного кодекса Российской Федерации — уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», — сообщила старший помощник руководителя Управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Следственного управления СК по Сахалинской области Олеся Вознюк.

Чтобы подобное не повторилось, прокуратура сегодня организовала проверку газового оборудования во всех многоквартирных домах региона.

Для жильцов дома организовали пункт временного размещения в Доме культуры. Но там сейчас только один постоялец, 24 человека разъехались по родственникам, а 177 — уже вернулись в свои квартиры. Власти региона пообещали, что всем пострадавшим при взрыве приобретут новое жилье.