«Приходят по любви»: рэпер Рич рассказал о выступлениях в клубах

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Рэпер Рич объяснил, почему предпочитает выступления в клубах стадионам.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Ричард Семашков известен широкой публике, как рэпер Рич. В преддверии концертов в Москве и Санкт-Петербурге, артист в интервью с «Известиями» объяснил, почему ему больше по нраву выступать в клубах, а не на стадионах.

«Если на моем концерте появляется человек, то он приходит туда осознанно, а не по залету. Он приходит туда по любви. Я никогда не стремился, никогда не ставил задачу собрать стадионы. Наверное, просто уже вырос из этого возраста, когда хочется покорить весь мир», — сказал Рич.

Сейчас в приоритете у рэпера — создание чего-то «очень индивидуального», а стремление к перфекционизму, по его словам, не может потом быть вынесено на стадионные площадки. Да и у самого Рича не самое лучше отношение к концертам на стадионах.

«Всегда плохой звук, очень много народу. Я вообще-то в этом плане социопат. Ну, и стадионные песни меня никогда не привлекали. Для меня это — примитивная музыка. Ничего не имею против, но мне неинтересно», — объяснил Рич.

Он сравнил популярную музыку с популярной литературой, которые для артиста одинаково неинтересны, потому что в этом «нет ничего новенького».

Напомним, что выступление рэпера Рича состоится 4 марта в московском клубе Aglomerat и 5 марта — в петербургском «Космонавте». Билеты можно приобрести по ссылке.

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