Су-34 ударил по пункту управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Целью стал в том числе личный состав противника.
Фото, видео: © РИА Новости/Нина Падалко; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Су-34 ударил по пункту управления беспилотниками ВСУ
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по позициям ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны России.
Целью стали личный состав и пункт управления беспилотниками противника. Удар нанесли по заранее полученным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
После выполнения задачи разведка подтвердила поражение цели. Затем экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 12 нояб
- Мобильные группы «Востока» сорвали атаку дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 нояб
- «Панцирь-С» уничтожил беспилотник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 нояб
- «Ланцет» уничтожил пункт дислокации и орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 нояб
- Расчет «Пиона» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 нояб
- Ударные беспилотники «Востока» уничтожили позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 нояб
- Расчет Д-30 поразил позиции ВСУ под Днепропетровском. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 нояб
- Уничтожены пункты управления FPV-дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 нояб
- Саперы расчистили дороги к Алешкам от мин. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 нояб
- Штурмовики «Центра» отработали действия в условиях боя. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 нояб
- Су-35С прикрыл вертолеты армейской авиации. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
89%
Нашли ошибку?