Лолита рассказала, как вывозила маму из Киева после нападок националистов

Знаменитая вокалистка следит не только за близкими, но и за квартирным вопросом.

В последнее время певица Лолита Милявская чувствует себя опустошенной. Вероятно, дело в большой ответственности, которую звезда возложила на свои хрупкие плечи. Гибкий график, разъезды, переживания — все это сказывается на эмоциональном состоянии артистки, она постоянно решает какие-то проблемы. А потом появились и новые волнения — дочь Еву и маму вокалистки срочно потребовалось перевозить в Россию из Украины.

«Я и так взяла на себя кучу обязательств. Я сейчас вывезла из Киева маму и дочь. Переживала за здоровье мамы, у нее ведь несколько лет назад был микроинсульт из-за нападок националистов. Последствия этого микроинсульта мы до сих пор лечим», — рассказала артистка в беседе с изданием KP.RU.

Исполнительница призналась, что как только ее близкие оказались рядом — жить стало спокойнее и легче. Однако остальные проблемы никуда не ушли. Например, иметь большое количество квартир вовсе не счастье, по мнению селебрити.

«За всем надо следить: за квартирой в Москве, за дачей в Подмосковье, за квартирой в Болгарии тоже надо приглядывать. Только сейчас я поняла, что в наше время больше одной квартиры не надо. За всеми этими квартирами надо ухаживать. То потолок в комнате обвалился, то на даче что-то протекло», — призналась красавица.

Певица отметила, что если бы заранее знала о таких проблемах, то не стала бы покупать много недвижимости. Хватило бы большого дома, на котором можно сконцентрироваться.

Ранее 5-tv.ru показывал редкое видео Лолиты с дочерью Евой.