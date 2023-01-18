«Это офигенно!» — Лолита встретилась с 24-летней дочерью после разлуки

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 76

Лолита поделилась редким видео с дочерью Евой с синдромом Аспергера

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / lolitamilyavskaya; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица долгое время скрывала от публики свою наследницу и лишь недавно рассказала о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться.

Лолита Милявская продолжает радовать поклонников подробностями своей жизни. В этот раз она поделилась теплыми семейными кадрами и показала 24-летнюю дочь Еву. Запись появилась в Telegram-канале певицы.

Из-за проблем со здоровьем Ева чаще всего находится под присмотром бабушки, но не обделена вниманием звездной мамы. Сразу после отдыха Лолита приехала к родным и записала видеообращение для подписчиков.

«А эта бабуля у нас хипстер настоящий. А это мы с Евой, а Ева в моей шапке, и это офигенно! Меня ребенок гладит по спине, и это круто! Любимая — не то слово! У меня тут вся семья любимая, вообще-то!» — поделилась радостью Лолита.

Также артистка рассказала о том, насколько восхищена своей мамой Анной Дмитриевной, которой исполнилось 80 лет.

Лолита родила дочь Еву, будучи замужем за Александром Цекало. Девочка была недоношенной и весила чуть больше килограмма. Певица привлекала лучших специалистов, чтобы ребенок жил полноценно. Однако избежать проблем со здоровьем не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скрывает за собой синдром Аспергера, который диагностировали у дочери Лолиты. Певица лишь недавно смогла откровенно сообщить о нем.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.66
0.37 74.26
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака

Последние новости

14:17
«Практический смысл»: Путин напомнил о важности исторической памяти
14:06
«Это офигенно!» — Лолита встретилась с 24-летней дочерью после разлуки
13:45
Сбербанк начал работу в Крыму
13:30
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Соль в ДНР
13:28
«Несуразные инициативы»: Лавров оценил возможность переговоров с Зеленским
13:15
Может начать ходить на костылях: совместима ли травма Волочковой с интимом

Сейчас читают

Военкор URA.RU объяснил, почему британские танки Challenger не принесут пользы Украине
"Постоянное занятие": многодетный отец Стычкин признался в алкоголизме
6 вещей, которые понижают наш IQ
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023