Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного Сванидзе
Госпитализированному с двусторонней пневмонией Сванидзе сняли медикаментозную седацию
Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Знаменитый журналист попал в инфекционную больницу с подозрением на отек легких и рвотой с кровью.
Появились новые подробности о состоянии 67-летнего журналиста Николая Сванидзе. Источник 5-tv.ru сообщил, что общественный деятель находится в сознании, однако врачи оценивают его состояние, как тяжелое.
В больнице у госпитализированного журналиста диагностировали двустороннюю пневмонию, тест на коронавирус показал отрицательный результат. Преподавателю Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» сняли медикаментозную седацию. Он находится на ИВЛ.
Кроме того, по предварительным данным, у знаменитости развивается ишемическая болезнь головного мозга и гипертоническая болезнь.
Популярный радио- и телеведущий попал в больницу 6 февраля. Тогда у Сванидзе открылась рвота кровью. Ему также потребовалась консультация кардиолога.
Ранее 5-tv.ru писал, что 73-летний актер Борис Щербаков попал в реанимацию после повторной госпитализации.
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