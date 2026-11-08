«Просят заоблачные гонорары»: Матросов о капризах звезд и силе сценария

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 55 0

Генеральный продюсер ленты объяснил, как артисты высокого уровня выбирают проекты.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Актер Матросов профинансировал фильм «Живая книга» без залога театра

Актер и режиссер Денис Матросов на премьере фильма «Живая книга» опроверг слухи о том, что ради съемок ему пришлось заложить свой театр, и объяснил, почему в картине согласились сняться топовые артисты.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru Матросов признался, что решиться на съемки было действительно рискованно и недешево. На вопрос журналиста, неужели ради финансирования проекта пришлось закладывать театр, режиссер ответил категорическим отказом.

«Нет, театр мы не закладывали», — со смехом пояснил Матросов.

Актера поддержала его жена Оксана Рудич-Каструбина.

«Мы очень много работали в театре и заработали на кино», — сказала она, добавив, что они с супругом люди рискованные.

Обсуждая мощный актерский костяк картины, Денис Матросов раскрыл профессиональную кухню. По его словам, артисты такого уровня в первую очередь ориентируются на сценарий.

«Если сценарий интересен, то такого уровня актеры соглашаются. Если им неинтересно, они либо какие-то заоблачные гонорары просят, чтобы (сказать так. — Прим.ред.) "как отказать, так неудобно, а вот гонорар назову, и они отпадут сами“. То здесь понравилась сама идея. Ну и, конечно, все начинается со сценария», — поделился режиссер.

На той же премьере Матросов с иронией вспомнил и о необычном «райдере» звезд на съемочной площадке. По словам генерального продюсера фильма, самым частым и настойчивым требованием именитых коллег было принести им минеральной воды. При этом его супруга Оксана Рудич-Каструбина заверила, что никаких заоблачных капризов у команды не было: актеры легко соглашались на роли, а картина была готова меньше чем за год.

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«Просят заоблачные гонорары»: Матросов о капризах звезд и силе сценария

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