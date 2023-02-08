«Руки трясутся»: пережившая инсульт Понаровская сообщила о волнении перед сценой

Знаменитая красавица перенесла опасный недуг несколько лет назад. Как она живет сейчас?

Известная джазовая певица Ирина Понаровская будет оценивать вокал артистов на вокальном шоу. По словам 69-летней исполнительницы — это особенный опыт. Она ни раз оказывалась на месте волнующихся музыкантов, тоже боялась сцены и тряслась перед оценкой жюри. Как же себя чувствует человек с другой стороны, который будет оценивать услышанное творчество?

«Я сама знаю, что такое выходить на конкурс, что такое играть фортепианные концерты, когда ты на клавиши кладешь руки, а у тебя они трясутся, — рассказала 69-летняя артистка. Это — волнение. И чем дольше человек волнуется, тем дороже ему его профессия», — приводит мнение знаменитости издание dni.ru.

По словам Понаровской, артист и певец — это разные понятия. Обычные вокалисты много поют и делают это красиво, однако навык не делает их артистами. Истинный музыкант уважает сцену и свои старания. Звезда встречала мало таких людей, однако их она узнает сразу.

Несколько лет назад певица вела борьбу со страшным итогом. Вокалистка перенесла микроинсульт и шесть месяцев передвигалась с помощью ходунков, страдала от проблем со слухом и лицом, которое сильно опустилось. Сейчас исполнительница поправилась. Ранее 5-tv.ru сообщал, как выглядит Ирина Понаровская.