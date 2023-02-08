«Руки трясутся»: пережившая инсульт Понаровская сообщила о волнении перед сценой

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 9

Пережившая инсульт Понаровская сообщила о волнении перед сценой

«Руки трясутся»: пережившая инсульт Понаровская сообщила о волнении перед сценой

Фото: © РИА Новости / Юрий Сомов

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитая красавица перенесла опасный недуг несколько лет назад. Как она живет сейчас?

Известная джазовая певица Ирина Понаровская будет оценивать вокал артистов на вокальном шоу. По словам 69-летней исполнительницы — это особенный опыт. Она ни раз оказывалась на месте волнующихся музыкантов, тоже боялась сцены и тряслась перед оценкой жюри. Как же себя чувствует человек с другой стороны, который будет оценивать услышанное творчество?

«Я сама знаю, что такое выходить на конкурс, что такое играть фортепианные концерты, когда ты на клавиши кладешь руки, а у тебя они трясутся, — рассказала 69-летняя артистка. Это — волнение. И чем дольше человек волнуется, тем дороже ему его профессия», — приводит мнение знаменитости издание dni.ru.

По словам Понаровской, артист и певец — это разные понятия. Обычные вокалисты много поют и делают это красиво, однако навык не делает их артистами. Истинный музыкант уважает сцену и свои старания. Звезда встречала мало таких людей, однако их она узнает сразу.

Несколько лет назад певица вела борьбу со страшным итогом. Вокалистка перенесла микроинсульт и шесть месяцев передвигалась с помощью ходунков, страдала от проблем со слухом и лицом, которое сильно опустилось. Сейчас исполнительница поправилась. Ранее 5-tv.ru сообщал, как выглядит Ирина Понаровская.

-4° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
71.58
0.69 76.83
0.92
🧙‍♀ Гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
От медицины до ископаемых в Арктике: как в России развивается наука
20:21
«Руки трясутся»: пережившая инсульт Понаровская сообщила о волнении перед сценой
20:09
В Петербурге собирают гумпомощь для пострадавших от землетрясения в Турции
19:52
Истории потерь и спасения: как людей находят под завалами после землетрясения в Турции
19:45
Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал виновного в конфликте на Украине
19:31
Михалков готовится разоблачить преступное бездействие Зеленского

Сейчас читают

Политолог Марков раскрыл, какие европейские страны поддерживают Россию
С меня хватит: женщина сожгла заживо собственного мужа на почве ревности
"Я никого не предавала": Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023