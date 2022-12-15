Не узнать: как сейчас выглядит пережившая инсульт Ирина Понаровская

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 90

Певица Ирина Понаровская вышла в свет после инсульта в обтягивающем платье

Не узнать: как сейчас выглядит пережившая инсульт Ирина Понаровская

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Несколько лет назад артистка прошла непростое испытание.

Певица Ирина Понаровская выступает редко, но недавно была замечена на праздничном концерте «Наш новый год». Артистка находится в прекрасной форме и выглядит даже моложе некоторых своих коллег.

Для мероприятия 69-летняя артистка надела строгое черное платье в пол, которое подчеркивает ее фигуру, и серебристые перчатки с пайетками. Все это выглядит с большим вкусом и по возрасту.

Глядя на нее, трудно поверить, что несколько лет назад у нее случился микроинсульт, и полгода она ходила только с помощью ходунков. Как пишет dni.ru, теперь все беды позади, и былая красота вернулась к артистке.

На концерте она спела вместе с Зарой песню «Я больше не хочу». За кулисами Понаровская пообщалась с коллегой Леонидом Агутиным и его отцом, а от разговоров с журналистами отказалась. Однако певица отметила, что у нее отличное настроение, и чувствует она себя хорошо.

Как ранее писал 5-tv.ru, Ирина Понаровская заявила, что музыкальная карьера не будет длиться вечно. По ее мнению, не стоит цепляться из последних сил за сцену: ведь время уходит, и пора уступать дорогу молодым артистам.

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