Лия Ахеджакова осталась без работы

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 315

Спектакли с участием Ахеджаковой в театре «Современник» заменены на другие

Лия Ахеджакова осталась без работы

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Тема:
Спецоперация

Знаменитая артистка больше не появится в театре из-за сильного гнева зрителей.

Спектакли с участием актрисы театра и кино Лии Ахеджаковой в театре «Современник» заменены, у знаменитости не осталось ролей. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на подтверждение самой звезды.

По словам Ахеджаковой, с ней связался директор театра Юрий Кравец. Он объяснил актрисе, что ему пришло слишком много гневных писем от зрителей, поэтому руководитель вынужден снять спектакль «Игра в джин» с репертуара театра.

К слову, еще в прошлом году сняли спектакль «Первый хлеб», где артистка была в главной роли. «Игра в джин» стала последняя постановка, где Ахеджакова появлялась в «Современнике». Теперь ее тоже отменили.

Известно, что Ахеджакова поддалась антироссийским настроениям и раскритиковала действия ВС РФ на Украине. Это сильно расстроило как публику, так и коллег по цеху звезды. Недавно Лия Меджидовна призналась, что другие артисты на работе не хотят разговаривать с ней, также ее лишили новых ролей и, помимо всего, пытаются отнять старые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса «Современника» Ахеджакова прокомментировала слухи о том, что якобы перечислила в поддержку ВСУ десять тысяч долларов.

Тема:
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Лия Ахеджакова осталась без работы

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