Никита Кологривый: Я не боюсь, а стремлюсь повторить судьбу Петрова и Козловского

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 324

За пять лет в кино в копилке 28-летнего актера уже более 50 проектов. И он уверен, что можно и больше.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Молодой актер Никита Кологривый стал «Открытием года» ушедшего 2022 года. Карьера 28-летней знаменитости развивается семимильными шагами. В копилке более 50 проектов, а одновременно в производстве сейчас восемь.

В студии 5-tv.ru звезда «Черной весны» и «Оффлайн» Никита Кологривый честно признался автору и ведущей Светлане Шевченко не боится ли он стать новым Сашей Петровым и не примелькается ли зрителю.

«Не боюсь. Стремлюсь. Я считаю, что для меня никогда не была зазорна судьба Саши Петрова и Дани Козловского. Потому что, я считаю, такая должна быть судьба у хорошего артиста. Это артист, потом продюсер или режиссер, или другая ипостась, но тоже, так скажем, в тот же коридор. И я считаю, что я уже ступил на эти рельсы, и я уже своими ролями могу бодаться с каждым артистом в нашей стране», — резюмировал актер.

Полное интервью с актером Губернского театра и звездой самых топовых молодежных фильмов Никитой Кологривым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.

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