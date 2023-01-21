«Готова была покончить с собой»: Anna Asti вспомнила тяжелый разрыв с бывшим

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Anna Asti рассказала о депрессии после расставания с бывшим возлюбленным

«Готова была покончить с собой»: Anna Asti вспомнила тяжелый разрыв с бывшим

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Это сейчас артистка строит сольную карьеру, счастлива в браке. Но когда только начинала творческий путь, столкнулась с немалыми проблемами, которые могли определить ее всю дальнейшую судьбу.

Анна Asti вспомнила тернистый путь к личному счастью. Оказалось, начало творческой карьеры ознаменовалось предательством многих людей. Ее бросил возлюбленный, подло поступил близкий друг, певица, приехав в Москву, оказалась совсем одна, без какой-либо поддержки. Отчаявшись, она даже задумалась о суициде.

«У меня только началась концертная жизнь, о которой я мечтала, тут бы радоваться и хлопать в ладоши, а мне так плохо. Я лежала на полу кухни съемной квартиры, заливалась слезами, жить не хотелось. По сути, я была готова покончить с собой», — процитировало слова певица StarHit.ru.

К счастью, в тот момент певица вспомнила о родителях, представила, как они будут жить, если дочка что-то сотворит с собой. Эта мысль помогла Анне Asti справиться с депрессией. Немного оправившись, артистка решила — она должна сделать свою жизнь невероятной, а сама стать еще сильнее, чтобы в будущем никто не смог ее обидеть. Именно с того момента певица стала надеяться лишь на себя, при этом не теряя возможности встретить действительно родного человека, которому она сможет довериться и больше не обжечься.

«Неважно, ищет ли женщина мужа, любовника или „папика“, это должен быть человек, которому она доверяет, который ей верен и останется рядом в трудную минуту. Все остальное приложится — интерес, влечение, секс. Естественный процесс в любом случае запустится, даже если мы не рассматриваем мужчин для семьи и будущего», — заключила Анна.

Именно с такими мыслями и стала жить. А вскоре встретила любовь. В 2020 году она вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина. С ним она счастлива в браке. Подумывает о детях, но признается — сейчас пока надо посвятить время карьере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как переживает расставание с Шакирой Жерар Пике.

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
Реальность начнет меняться: что принесет роковое новолуние 21 января 2023

Последние новости

0:17
Инфографика: как справиться с волнением
0:04
«Готова была покончить с собой»: Anna Asti вспомнила тяжелый разрыв с бывшим
23:45
Американский эксперт дал оценку идее США помочь Украине напасть на Крым
23:32
Алена Рапунцель показала на видео первые достижения десятимесячного сына
23:16
Ралли гонщик из Петербурга стал абсолютным чемпионом России
22:51
Нужно потерпеть: США просят Украину отказаться от возможного наступления

Сейчас читают

«Враг России»: Егор Кончаловский высказался о Смольянинове*
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения
Интерес для спецслужб: могут ли принца Гарри «убрать» с шахматной доски
Он больше не пригодится: политолог предрек громкое убийство Зеленского весной

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023