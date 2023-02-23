«Нет прохода» — актер Никита Кологривый о цензуре в кино

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 58

Артист считает, что цензура расширяет рамки для воображения.

Фото, видео: Кадр из к/ф «Зёма 3. Новогодний замес», реж. Вадим Валиуллин, 2021 г.; 5-tv.ru

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28-летний актер Никита Кологривый рассказал ведущей и автору спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко о цензуре в современном кино. Артист убежден, что она создает почву для творческой фантазии.

«Один скажет: «Ну елки-палки все, ребят, погнали, «Нет прохода», — написано». А какой-то третий скажет: «Слушайте, а может, если подкопать, вот там есть трещина. Может, залезем там». И с ним еще два отобьются и скажут: «Ну давай», — делится своими размышлениями актер.

Артист считает, что цензура не является помехой для кинематографа. Настойчивые и талантливые люди смогут найти свое место под Солнцем и создать качественное кино.

«Цензура-то. Чего вы не жили при цензуре?» — удивляется актер Губернского театра.

В прошедшем 2022 Никита Кологривый стал «Открытием года». Свою кинокарьеру артист начинал с эпизодических ролей. В 2017 году актер дебютировал в кинокартине «Жги» Кирилла Плетнева. Позже артист сыграл в таких работах как «Чикатило», «Балканский рубеж», «Черная весна», «Оффлайн», «Первый оскар». Его фильмография уже насчитывает более 50 ролей.

Полное интервью с молодым актером и звездой самых топовых молодежных фильмов Никитой Кологривым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.

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