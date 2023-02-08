Звезда «Универа» Гаврилов: «Мой папа — военный и он не принимал присягу Киеву»

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 2 273

В школьные годы будущему актеру пришлось столкнуться с проявлением украинского национализма, а за отказ от изучения «мовы» его завалили двойками.

Звезда «Универа» Гаврилов: «Мой папа — военный и он не принимал присягу Киеву»

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Алексей Гаврилов, сыгравший роль Гоши в популярном сериале «Универ», поделился историей личной драмы. После распада СССР его отец отказался принимать присягу Киеву и продолжал говорить на русском языке. Чем это обернулось для его семьи, Алексей Гаврилов рассказал 5-tv.ru перед премьерой фильма «Быть».

Актер пояснил, что провел школьные годы в Керчи — это время как раз выпало на период после распада СССР.

«У меня семья была в Крыму, в городе Керчь. И вот, наверное, с 1994 года моя семья там пыталась выжить, потому что мой папа -  военный и он не принимал присягу Киеву», — рассказал Гаврилов.

По словам артиста, отец настаивал на том, что напрямую подчиняется Москве, а главный поэт его семьи — Александр Пушкин, а не Тарас Шевченко. За такую позицию юному Гаврилову пришлось «поплатиться» в школе. Учителя буквально заставляли учить его украинский язык и ставили двойки.

Актер признался, что после этого детские годы, выпавшие на 90-е, ассоциируются у него с настоящим «жесткачом».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Алексею Гаврилову хотелось бы пожить в эпохе Российской империи.

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